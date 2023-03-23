شبكة ليبيا للتجارة تطلق نشرة الأسعار المحلية والعالمية بأشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

طرابلس 22 مارس 2023م (وال) ـ أطلقت شبكة ليبيا للتجارة اليوم الأربعاء نشرة الأسعار المحلية والعالمية بدعم واشراف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر مراسم إطلاق النشرة التي احتضنتها وزارة الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” و وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة.

واطلع الحاضرين على الأسعار المدرجة بالنشرة والتي تضمنت ” السلع الغذائية – مواد البناء – المعادن – العملات ” بمناطق متفرقة إضافة الى نسب الارتفاع والانخفاض، حيث أكد الفريق الفني أن الأسعار يتم تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.

وأشاد “الحويج” بجهود الفرق المكلفة بتنفيذ ومتابعة نشرة الأسعار المحلية والعالمية، ودعا الى تعزيز التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي لإعداد منصة الكترونية تعني بتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي.