تراجع أسعار النفط ومزيج برنت يسجل 75.89 دولارًا للبرميل

سنغافورة 23 مارس 2023 (وال)- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدّد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي التزامه بكبحِ جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو واحدًا بالمائة إلى 75.89 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو 1.2 بالمائة إلى 70.06 دولارًا للبرميل.

كما بلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس الأربعاء.

وقال باول أمس الأربعاء؛ إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات واضحة على الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.

وتسببت أزمة البنوك الأمريكية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.(وال)

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