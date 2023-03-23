كوريا الشمالية تحذّر الولايات المتحدة من السعي لنزع سلاحها النووي

بيونغ يانغ 23 مارس 2023 (وال)- اعتبرت كوريا الشمالية أن مطالبة الولايات المتحدة لها بالتخلي عن السلاح النووي بالكامل، بمثابة “إعلان للحرب”.

وقال المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو “أطلقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مرة أخرى سلسلة من الشعارات حول نزع السلاح النووي بالكامل عفا عليها الزمن وحول وضع حقوق الإنسان”.

وأضاف “يجب على أي قوة أن تضع في اعتبارها أنه إذا حاولت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، فسيتم التعامل معها بحزم وفقًا لقانون سياسات القوة النووية”، مشيرًا إلى أن إدانة الولايات المتحدة لبلاده على مسرح الأمم المتحدة لا تكشف شيئًا للعالم إلا فشل الدبلوماسية على النمط الأمريكي، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الجنوب الكورية يونهاب.

تأتي هذه التصريحات، بعد أن دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد إطلاق الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك في جلسة المجلس في “نيويورك مؤخرًا. (وال)

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