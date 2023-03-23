البرلمان السويدى يُوافق على انضمام البلاد إلى حلف الناتو

ستوكهولم 23 مارس 2023 (وال)- وافق أعضاء البرلمان السويدي على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان.

وقد صوّت 269 لصالحه و37 ضده، بينما تغيب 43 من المشرعين، كما صوّت 2 من الأحزاب الـ8 المتمثلة في البرلمان السويدي (الريكسداغ) ضد الاقتراح، وهما حزب اليسار وحزب الخضر، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

وتعد موافقة البرلمان شرطَا أساسيًا مسبقًا لإنضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.

يُشار إلى أنه في مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو، وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر. (وال)

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