باتيلي : على جميع الأطراف الليبية استلهام قيم التسامح من شهر رمضان المبارك

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، عن تمنايته أن تستلهم جميع الأطراف الليبية من شهر رمضان المبارك؛ قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.

جاء ذلك في رسالة وجهها المبعوث الأممي إلى الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعود هذا الشهر الفضيل على الجميع في ليبيا بالخير واليمن والبركات.

وقال في رسالته التي نشرتها البعثة عبر صفحتها بفيسبوك “إن شهر رمضان يحل هذا العام، وسط ترقب الليبيات والليبيين المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، لكنه عبَّر عن الأمل في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيدًا من الإنقسام وإنعدام الاستقرار، ويمضي بها نحو بر الأمان”.

وشدد المبعوث الأممي على أن الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافي والنمو والرخاء. (وال)

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