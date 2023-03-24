اللجنة المنظمة لانطلاق التظاهرة الرياضية والثقافية بسرت تعقد اجتماعها الثاني .

سرت 24 مارس 2023 ( وال )- عقدت اللجنة المنظمة لانطلاق التظاهرة الرياضية والثقافية خلال ليالي شهر رمضان المبارك بمدينة سرت أمس الخميس اجتماعها الثاني بحضور عميد بلدبية سرت ” مختار المعداني ” وعضو المجلس البلدي صالح عيادة رئيس اللجنه المنظمة للتظاهرة وعددا من اعضاء اللجنة,

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقامة عدد من المناشط الرياضية والثقافية داخل المدينة وظواحيها خلال هذا الشهر المبارك ، منها دوري في كرة القدم ، والطائرة داخل المدينة ، ومنطقة الاربعين وابوهادي ، والغربيات والثلاتين وجارف ، ودوري في لعبة البلياردو بمناطق السواوة وابوهادي .

وأكد عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة ” صالح عيادة ” لمراسل (وال )بسرت ، أن هذه النسخة ستنطلق تحت شعار ( لمة خير) خلال الاسبوع الاول من الشهر الكريم سيتخللها إقامة العديد من الندوات والمسابقات الثقافية والفنية وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات والاندية الرياضية واالشبابية بسرت وبدعم من المجلس البلدي سرت. مشيرا إلى أن هناك العديد من الجوائز التشجيعية للمشاركين في هذه التظاهزة .

(وال سرت)