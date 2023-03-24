طقس : الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي .

طرابلس 24 مارس 2023 ( وال ) – مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصةً ( الجبل الأخضر وجنوبه – أقصى الساحل الشرقي – جنوب البطنان ) ، وتكون جيدة على مناطق جنوب الجبل الأخضر وجنوب البطنان تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، وتمتد فرصة الأمطار لتشمل مناطق الواحات ( جالو والجغبوب وماجاورهما ).

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 17 – 23 )مْ ولاتتجاوز اليوم ( 14 )مْ على الجبل الأخضر

، بينما تتأثر بقية المناطق خاصةً الغربية بإمتداد مرتقع جوي يساهم في إستقرار حالة الطقس ، ويشمل الإستقرار من يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن تكون حالة السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-23)مْ, وتسجل إرتفاعا يوم الغد.

ومازالت الفرصة في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على الجبل الأخضر وجنوبه، وأقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجياً يوم الغد ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (16-21)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 14 )مْ على الجبل الأخضر ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وتكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22- 26)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مع فرصة سقوط أمطار رعدية والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-25)مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس (19:21) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:04) .