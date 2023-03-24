استعراض استراتيجية التنمية المستدامة لبلدية حي الاندلس .

طرابلس 24 مارس 2023 ( وال )- استعرضت منظمة نانا مارن للاعمال الخيرية خلال الاجتماع التقابلي مع المجلس البلدي حي الاندلس استراتيجيتها بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة لدراستها وعرضها للنقاس علي اصحاب المصلحه في نطاق البلدية .

وأوضحت رئيسة المنظمة ” نجاة المالطي ” لمراسل وكالة الانباء الليبية ، أن استراتيجية العمل هذه ستسلم لعميد البلدية لامكانية اجراء أي تعديلات عليها ومن ثم تسليمها لمكتب الاقتصاد والتنمية بالبلدية لاقرارها ، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التركيز على التنميه المحليه والنمو الاقتصادي .

وأشارت ألى أن مشروع الاسترتيجية التنموية تم العمل عليها منذ اربعة أشهر وعقدت بشأنها عدة ندوات وورش عمل واجتماعات مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومكتب الاقتصاد والتنمية و القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والمجتمع المدني ورجال الأعمال بخصوص وضع استراتيجية لتعزيز التنميه الاقتصادية ببلدية حي الاندلس .