ليبيا نيوز

استعراض استراتيجية التنمية المستدامة لبلدية حي الاندلس .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 مارس 2023 ( وال )- استعرضت منظمة نانا مارن للاعمال الخيرية خلال الاجتماع التقابلي مع المجلس البلدي حي الاندلس  استراتيجيتها بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة لدراستها وعرضها للنقاس علي اصحاب المصلحه في نطاق البلدية .

    وأوضحت رئيسة المنظمة ” نجاة المالطي ” لمراسل وكالة الانباء الليبية ، أن استراتيجية العمل هذه ستسلم  لعميد البلدية لامكانية اجراء أي تعديلات عليها ومن ثم  تسليمها لمكتب الاقتصاد والتنمية بالبلدية لاقرارها ، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التركيز على التنميه المحليه والنمو الاقتصادي .

  وأشارت ألى أن مشروع الاسترتيجية التنموية تم العمل عليها منذ  اربعة أشهر وعقدت بشأنها عدة ندوات وورش عمل واجتماعات مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومكتب الاقتصاد والتنمية  و القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والمجتمع المدني ورجال الأعمال  بخصوص وضع استراتيجية لتعزيز التنميه الاقتصادية ببلدية حي الاندلس .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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