الجيش الأمريكي ينفذ عدة ضربات جوية في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران .

واشنطن 24 مارس 2023 ( وال ) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية ، إن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء يوم الخميس في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين.

وأضافت الوزارة أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا يوم الخميس .

وذكر وزير الدفاع الأمريكي ” لويد أوستن ” أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس ” جو بايدن ” واستهدفت منشآت تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني ردا على هذا الهجوم وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا نفذتها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني”.