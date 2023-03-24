“صدور كتاب: صعود اليمين الشعبوي الأميركي” لمهند حميد مهيدي

الكويت 24 مارس 2023 (وال) صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “صعود اليمين الشعبوي الأميركي والتأثير في منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية”، من تأليف مهند حميد مهيدي.

يقع الكتاب في 304 صفحات، ومما جاء في تقديمه أنه يقدم تأصيلًا نظريًا للظاهرة الشعبوية، ويجمع بين أبعادها السياسية والاقتصادية، بأسلوب يجعله متناسبًا مع مختلف المستويات الثقافية والأكاديمية، كي يكون معينًا في فهم هذه الظاهرة وتجلياتها، وآفاقها المستقبلية، وتأثير ذلك كله في طبيعة النظم السياسية الغربية، وفي أنماط العلاقات الدولية في تفاعلاتها السياسية والاقتصادية، من أجل الحفاظ على العيش المشترك والتعاون المتبادل والمسؤولية الإنسانية، والمحافظة على إيكولوجيا الأرض، وتأمين البيئتين الاقتصادية والاجتماعية للأجيال المقبلة.

مهند حميد مهيدي: أكاديمي عراقي. أستاذ مساعد في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الأنبار. حاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية، تخصص العلاقات الاقتصادية الدولية، جامعة النهرين/ العراق (2020).

له عدد من البحوث والدراسات المنشورة في الاقتصاد الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية، وله مشاركات عدة في مؤتمرات علمية وندوات بحثية.(وال/الكويت) ح م

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