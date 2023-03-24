صدور كتاب “في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية” لحسام الدين درويش

الدار البيضاء 24 مارس 2023 (وال) ـ صدر حديثاً عن مؤسّسة “مؤمنون بلا حدود” كتاب بعنوان “في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية: نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية” للباحث السوري حسام الدين درويش.

يتناول الكتاب، وفقًا للناشر، مفهوم الاعتراف بوجهيه المعروفين فلسفيًا؛ الأول بوصفه حالة تقدير واحترام للآخر، والثاني بما هو اعتراف بذنبٍ مُقترَف، قبل أن ينتقل إلى تقديم قراءة نقدية بحق المقاربة الثقافوية التي تختزل الفرد بالجماعة، كما تختزل العوامل السياسية والاقتصادية بالثقافة، بغضّ النظر عن مدى توافق انتساب الفرد الإرادي إلى تلك الثقافةمن عدمه. (وال/الدار البيضاء)

ح م

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