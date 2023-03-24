الإضرابات تؤجل زيارة الدولة للملك تشارلز إلى فرنسا ،

باريس 24 مارس 2023 م (وال) ـــ تأجلت زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها ملك المملكة المتحدة، الملك تشارلز الثالث ، إلى فرنسا بعد أن دعت نقابات العمال الفرنسية إلى يوم آخر من الإضرابات في جميع أنحاء البلاد والشوارع .

ولم يذكر قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أسباب تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، إلا أن البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة أفاد بأن هذه الزيارة أرجئت بعد أن دعت نقابات عمالية إلى يوم آخر من الإضرابات في أنحاء البلاد واحتجاجات في الشوارع أثناء إقامة الملك البريطاني .

…(وال)…