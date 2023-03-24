مصادر فلسطينية : نحو ( 100 ) ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى .

القدس 24 مارس 2023م ( وال ) – أدى نحو ( 100 ) ألف فلسطيني من مختلف محافظات الضفة الغربية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى .

وذكرت مصادر فلسطينية ، أن الآلاف من الفلسطينيين من القدس ، ومن مختلف المحافظات ، توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني .

ومنعت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى القدس ، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى.

كما أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني مفترقات شوارع وطرق رئيسية بسواتر حديدية ، ونشرت نحو 200 عنصر إضافي من عساكرها في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة في أجوائه، فيما اعتلى عساكر هذه القوات أسطح مباني ملاصقة للمسجد.

و اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على عائلات من سكان بلدة العيسوية ، أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة .

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