جنوب أفريقيا تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة بريكس رغم مذكرة اعتقاله .

جوهانسبيرغ 24 مارس 2023 م (وال) ـــ أكدت جنوب أفريقيا دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها في أغسطس المقبل، رغم مذكرة “المحكمة الجنائية الدولية” الصادرة بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وتُعتبر جنوب أفريقيا واحدة من 123 دولة صادقت على “نظام روما الأساسي” للمحكمة، وتعترف باختصاصها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا “ناليدي باندور” قولها للصحفيين إن (الرئيس بوتين أحد زعماء “بريكس”، وهو مدعو للقمة رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثير القلق) .

ومعلوم أن منتدى “بريكس” هو منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم، وتمثل دول بريكس 40% من مساحة العالم، وتسهم بربع إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 40 % من سكان العالم.

وتشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول “بريك”، ثم انضمت لها جنوب أفريقيا.

ويرى متابعون أن إنشاء التكتل يُعتبر بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة الدول العظمى السبع (جي 7) التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان .

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