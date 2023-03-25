وزير الخارجية الايطالي : عملية “بحرنا” الأوروبية ليست حاسمة لملف الهجرة .

روما 24 مارس 2023 م ( وال )- اعتبر وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاياني “، أن “عملية (بحرنا) الأوروبية ، لا تبدو حلاً ناجعاً لقضية الهجرة ” .
وقال ” أنطونيو تاياني ” في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة ، إن أوروبا يجب أن تتدخل من ناحية تدفقات الهجرة”، مؤكداً أنها مهمة أوروبا” .
ودعا المسؤول الايطالي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر ، وقال “أود أن يخوض الجميع معركة حاسمة ضد المتاجرين بالبشر” .
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “علينا إنقاذ الأشخاص في عرض البحر ، الذين تغرق سفنهم ، لكن قبل كل شيء علينا أن نكافح تدفقات الهجرة غير النظامية” .
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