ليبيا نيوز

وزير الخارجية الايطالي : عملية “بحرنا” الأوروبية ليست حاسمة لملف الهجرة .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  روما 24 مارس 2023 م ( وال )- اعتبر وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاياني “، أن “عملية (بحرنا) الأوروبية ، لا تبدو حلاً ناجعاً لقضية الهجرة ” .

     وقال ” أنطونيو تاياني ” في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة ، إن أوروبا يجب أن تتدخل من ناحية تدفقات الهجرة”، مؤكداً أنها مهمة أوروبا” . 

       ودعا المسؤول الايطالي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر ، وقال “أود أن يخوض الجميع معركة حاسمة ضد المتاجرين بالبشر”  .

      وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “علينا إنقاذ الأشخاص في عرض البحر ، الذين تغرق سفنهم ، لكن قبل كل شيء علينا أن نكافح تدفقات الهجرة غير النظامية” .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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