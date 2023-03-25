الخارجية الليبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان أهمية الشراكة والتعاون بينهما.

طرابلس 24 مارس 2023م ( وال ) – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي ” بالمستشارة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” أوريلي بوكوبزا ” والممثل المقيم ” مارك-أندري فرانش” لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر ” فيسبوك ” أن اللقاء شهد مناقشة أهمية الشراكة والعمل على تحديد أولويات وثيقة البرنامج القُطري لليبيا للفترة 2023-2025، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان في الجنوب.

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