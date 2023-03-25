البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا تعرب عن شكرها لمشاركة القوات البحرية الليبية في افتتاح قمة القوات البحرية الإفريقية.

طرابلس 24 مارس 2023 م ( وال) – عبرت القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا عن شكرها لمشاركة الوفد المشترك من القوات البحرية الليبية في افتتاح قمة القوات البحرية الإفريقية .

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية لدي ليبيا على حسابها بشبكة التواصل ( تويتر ) .

وقالت القوات الأمريكية في التغريدة إن شعار القمة ( الأمن في البحر ، يمكن من تحقيق الاستقرار على الشاطئ ) وينطبق ذلك بشكل خاص على منطقة البحر المتوسط ، مؤكدة أن الشراكات الأمريكية الإقليمية، تعد ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة .

( وال)