ليبيا نيوز

البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا تعرب عن شكرها لمشاركة القوات البحرية الليبية في افتتاح قمة القوات البحرية الإفريقية.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 مارس 2023 م ( وال) – عبرت القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا عن شكرها لمشاركة الوفد المشترك من القوات البحرية الليبية في افتتاح قمة القوات البحرية الإفريقية . 

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية لدي ليبيا على حسابها بشبكة التواصل ( تويتر ) .

وقالت القوات الأمريكية في التغريدة إن شعار القمة ( الأمن في البحر ، يمكن من تحقيق الاستقرار على الشاطئ ) وينطبق ذلك بشكل خاص على منطقة البحر المتوسط ، مؤكدة أن الشراكات الأمريكية الإقليمية، تعد ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة .

( وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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