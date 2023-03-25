رويترز : وكالة الطاقة الذرية تعلن في بيان سري عثورها اليوم الجمعة على أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المفقود من أحد المواقع في ليبيا .

فيينا 24 مارس 2023 م ( وال) – أعلنت وكالة الطاقة الذرية عثورها اليوم الجمعة على أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه ( 2.5 ) طن تقريبا كان قد كشف في الآونة الأخيرة عن فقدانه من أحد المواقع في ليبيا في الموقع نفسه حسب وكالة أنباء رويترز .

جاء ذلك في بيان للوكالة الذرية للدول الأعضاء قالت رويترز إنها أطلعت عليه.

وحسب رويترز فأنه على الرغم من أن اليورانيوم المفقود كان أقل من الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية وكان يستلزم خضوعه للتحويل والتخصيب من أجل صنع قنبلة نووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في ذلك الوقت إن فقدانه “قد يمثل خطرا إشعاعيا، فضلا عن المخاوف التي تهدد الأمن النووي .

وورد في بيان الوكالة الدولية اليوم الجمعة – حسب رويترز – أنها أجرت تفتيشا يوم الثلاثاء واكتشفت أن “كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة، مشيرة في هذا الصدد إلى بيان (قوات شرق ليبيا) الأسبوع الماضي الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا

وأضافت وكالة الطاقة أنه “خلال (التفتيش)، لاحظ مفتشوها أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلن عنه في وقت (التفتيش) السابق قد أُعيدت وتُركت على مقربة من هذا الموقع .

وتابعت قائلة “أكد مفتشو الوكالة على أن هذه البراميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز وشهدوا إعادة نقلها الى الموقع المعلن عنه لتخزينها .

وأشارت رويترز إلى أن الوكالة الدولية قد أبلغت دولها الأعضاء في بيان سري كانت رويترز أول من أوردته في 15 مارس بأن عشرة براميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز اختفت من موقع ليبي لا يخضع لسيطرة الحكومة الليبية .

( وال)