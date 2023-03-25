(ناسا) : كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر

نيويورك 25 مارس 2023 (وال)- تتوقع وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن يمر كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة بين الأرض والقمر في وقت ما خلال يومي السبت والأحد.

ولم يكتشف العلماء هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2023 DZ2، إلا منذ حوالي شهر ، مؤكدين أنه لن يصطدم بالأرض ولا بالقمر.

ورجح العلماء أن يمر الكويكب بالقمر على بعد يزيد قليلا عن نصف مليون كيلو متر، قبل أن يمر بالأرض بعد ذلك بساعات.

ومن النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم الهائل، الذي يقدر قطره بحوالي 40 إلى 90 مترا، بين مداري الأرض والقمر.

وترى وكالة (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض. (وال)

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