(ناسا) : كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر .

نيويورك 25 مارس 2023 ( وال ) – تتوقع وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) ، أن يمر كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة بين الأرض والقمر في وقت ما خلال يومي السبت والأحد .

ولم يكتشف العلماء هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2023 DZ2، إلا منذ حوالي شهر ، مؤكدين أنه لن يصطدم بالأرض ولا بالقمر .

ورجح العلماء أن يمر الكويكب بالقمر على بعد يزيد قليلا عن نصف مليون كيلو متر، قبل أن يمر بالأرض بعد ذلك بساعات.

ومن النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم الهائل ، الذي يقدر قطره بحوالي 40 إلى 90 مترا، بين مداري الأرض والقمر .

وترى وكالة (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض .