ليبيا نيوز

(ناسا) : كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر .

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيويورك 25 مارس 2023 ( وال ) – تتوقع  وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) ، أن يمر كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة بين الأرض والقمر في وقت ما خلال يومي السبت والأحد . 

     ولم يكتشف العلماء هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2023 DZ2، إلا منذ حوالي شهر ، مؤكدين أنه لن يصطدم بالأرض ولا بالقمر . 
      ورجح العلماء أن يمر الكويكب بالقمر على بعد يزيد قليلا عن نصف مليون كيلو متر، قبل أن يمر بالأرض بعد ذلك بساعات. 

    ومن النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم الهائل ، الذي يقدر قطره بحوالي 40 إلى 90 مترا، بين مداري الأرض والقمر .

   وترى وكالة (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك