اختتام مناورات بحرية أمريكية أوروبية مشتركة

واشنطن 25 مارس 2023 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، اختتام مناورات بحرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بدأت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية – في بيان نشرته أمس الجمعة – “لقد تم إكمال التدريبات البحرية المشتركة، التي جرت في إطار الدوريات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وممارسة حرية الملاحة في أعالي البحار”.

وأضاف البيان أن التدريبات التي جرت يومي الخميس والجمعة، شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية بول هاميلتون، بالإضافة إلى السفينة الإسبانية ريينا صوفيا التابعة للقوة البحرية الأوروبية، والسفينة الإيطالية كارلو بيرجاميني”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا التمرين يُشكل جزءًا من الإلتزام الأوروبي الأمريكي المشترك للعمل نحو تعاون بحري عملي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واختتم البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يؤكدان إلتزامهما بمواصلة التنسيق والعمل التكميلي للأمن البحري الإقليمي لدعم حرية الملاحة والاستخدامات القانونية الدولية الأخرى للمياه في المحيطين الهندي والهادئ. (وال)

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