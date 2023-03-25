أسواق التمور تزدحم بالمشترين في شهر رمضان المبارك

روما 25 مارس 2023 (وال)- في شهر رمضان تزدحم أسواق التمور بالمشترين، لإعتباره أحد الأطعمة الأساسية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار والسحور. وتتعدد فوائده لكونه مصدرًا سريعًا للطاقة عند الإفطار، ويتميز باحتوائه على الفيتامينات والمعادن.

ونسبة لإنتاجه في المنطقة العربية، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج التمور خلال 2021، ليسجل إنتاجها ما يقرب من 1.7 مليون رطل، وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو”.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحوالي 1.6 مليون رطل، ثم الجزائر بما يقرب 1.2 مليون رطل. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية الأعلى بإنتاج التمور خلال عام 2021. (وال)

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