استمرار إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا

باريس 25 مارس 2023 (وال)- طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات الجمعة إلغاء 20 % من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد.

وكانت الإدارة حذّرت من أنّ التخفيضات ستستمرّ طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الإثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية مقرّر الثلاثاء.

منذ بداية الاحتجاجات، اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني باستمرار للطلب من شركات الطيران إلى تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات.

وهذه التخفيضات الوقائية التي طبّقت طوال هذا الأسبوع ستستمرّ طوال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأربعاء المقبل على الأقلّ

والسبت طلبت الإدارة العامة للطيران المدني إلغاء 15% من الرحلات الجوية في أورلي، ثاني أكبر مطار في فرنسا من حيث عدد الركاب، و20% في مطارات مرسيليا-بروفانس، وبوردو ميرينياك وليون سان – إكزوبيري.

من المتوقع أن يكون يوم الأحد الأكثر صعوبة بالنسبة للمسافرين عبر أورلي إذ سيتمّ إلغاء 33% من الرحلات، بينما ستبقى هذه النسبة 20 % في ليون ومرسيليا

وفي مطاري أورلي ومرسيليا، سيتعيّن على الشركات إلغاء 20% من رحلاتها يوم الإثنين. (وال)

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