ليبيا نيوز

اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 مارس 2023 (وال)- عقد في العاصمة طرابلس، اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمناقشة جهود التنسيق الجارية والمستقبلية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا.

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وكالة الانباء الليبية وال

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