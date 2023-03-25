اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا

طرابلس 25 مارس 2023 (وال)- عقد في العاصمة طرابلس، اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمناقشة جهود التنسيق الجارية والمستقبلية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا.

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