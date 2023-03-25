اتفاق أمريكي – كندي لإعادة المهاجرين الذين يعبرون حدودهما المشتركة .

واشنطن في 25 مارس 2023م ( وال )- أعلنت الولايات المتحدة وكندا التوصل إلى اتفاق يسمح لكل منهما بإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور حدوده باتجاه البلد الآخر .

وقال رئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو” خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أوتاوا إن الشرطة وضباط الحدود سيقومان بفرض الاتفاقية وإعادة عابري الحدود غير النظاميين إلى أقرب ميناء دخول مع الولايات المتحدة ، مؤكدا أن الجانبين سيبقيان على تنسيق وثيق لتطبيق الاتفاق .

وأوضح ” ترودو ” أن فرقنا عملت بجد لتحقيق هذه الاتفاقية وكل هذا العمل سيجعل من الممكن ردع الهجرة غير النظامية على حدودنا بينما نقوم في نفس الوقت بزيادة الهجرة النظامية”.

ورأى بايدن خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن بلاده وكندا “تفيان بالتزامنا بمعالجة المستويات التاريخية للهجرة في نصف الكرة الأرضية”، مشيدا بالقرار الذي اتخذته كندا باستقبال 150 ألف مهاجر من دول في نصف الكرة الغربي.

وقال بايدن وترودو في بيان مشترك إنهما “يتوقعان أن الاتفاق سيردع الهجرة غير النظامية على حدودنا المشتركة وسنظل على تنسيق وثيق بينما نعمل على تنفيذ هذا الاتفاق الجديد”.

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