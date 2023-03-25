ريتشارد نورلاند: الاستراتيجية العشرية الجديدة تسعى لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا 

طرابلس 25 مارس 2023 (وال)- أكد المبعوث الأمريكي ” ريتشارد نورلاند “، إن الولايات المتحدة أعدت استراتيجية عشرية جديدة، لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، من خلال إعداد برامج على مستوى المجتمع، تدعم تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والمساءلة والحوكمة المستجيبة.

وأشار ” نورلاند ” في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع ” تويتر “، إلى أن المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً، يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات. (وال _ طرابلس)

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