بايدن يحيل إلى الكونغرس استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع ليبيا

واشنطن 25 مارس 2023 (وال) – أحال الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، استراتيجية جديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ستة بلدان أفريقية بينها ليبيا.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأميركي، فإن استراتيجية الولايات المتحدة تركز على إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح البيان، أن الاستراتيجية تتضمن مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 سنوات، جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع “أصحاب المصلحة المحليين في تلك الدول” بحسب تعبير البيان.

وتشمل الاستراتيجية الأميركية الجديدة أيضا خمس بلدان أفريقية هي: موزمبيق، وبنين، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وتوغو، بالإضافة إلى هاييتي (من دول الكاريبي) وبابوا غينيا الجديدة (من دول الأوقيانوسا)،

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تتبع نهجًا مرنًا وقابلًا للتكيف، يركز على البرامج على مستوى المجتمع، ويمكن توسيع نطاقها كلما ظهرت فرص لدعم الانتخابات الوطنية.

كما تشمل استراتيجية “بايدن” في الملف الليبي الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في إشارة إلى المجموعات المسلحة.

وقال “بايدن” إن هذه الاستراتيجية التزام ذو مغزى وطويل الأجل من جانب الولايات المتحدة، لتنفيذ استثمارات استراتيجية في الوقاية للتخفيف من مسببات الصراع والعنف. (وال _ واشنطن)

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