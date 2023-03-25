قوات الاحتلال الصهيوني تواصل مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في غزة .

القدس 25 مارس 2023 م ( وال )- واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت مهاجمة مراكب صيد الفلسطينيين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة .

وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق قوات الاحتلال هاجمت مراكب صيد فلسطينية ،و حاصرتهم وفتح خراطيم المياه صوبهم ، في محاولة لإغراقها ، وذلك ضمن الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الصيادين الفلسطينيين .

في السياق ذاته ، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لأحياء في البلدة القديمة بالقدس، والتي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات الاحتلال .

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