ليبيا نيوز

قوات الاحتلال الصهيوني تواصل مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في غزة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

              

القدس 25 مارس 2023 م ( وال )-  واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت مهاجمة مراكب صيد الفلسطينيين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة .

    وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق قوات الاحتلال هاجمت مراكب صيد فلسطينية ،و حاصرتهم وفتح خراطيم المياه صوبهم ، في محاولة لإغراقها ، وذلك ضمن الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الصيادين الفلسطينيين .

          في السياق ذاته ، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لأحياء في البلدة القديمة بالقدس، والتي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات الاحتلال .

   …( وال ) …

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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