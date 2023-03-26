رئيس وزراء سنغافورة : العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا .

سنغافورة 25 مارس 2023م ( وال )- حذر رئيس وزراء سنغافورة ” لي هسين لونغ ” من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين ، لا سيما مع تنامي ‏النفوذ السياسي والاقتصادي لبكين في العالم .‏

وقال ” لي ” في مقابلة مع محطة “سي سي تي في” الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري ، والذي قام مكتبه بطرح نصها ، اليوم السبت ( لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة” ) .

وأضاف ( لي ) أن الصين أكثر ازدهارا بكثير ، وتساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير ، كما أن صوتها في الشؤون الدولية كبير” .

وتابع رئيس وزراء سنغافورة في المقابلة أعتقد أنه يتعيّن عليك اتخاذ الأمور خطوة بخطوة ، وتحقيق الاستقرار في العلاقات ثم بناء الثقة تدريجيا ، ومحاولة المضي قدما بشكل تدريجي ، لكن الأمر سيستغرق وقتا ، الأمر ليس سهلا وهناك ضغوط سياسية على الجانبين .

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