ليبيا نيوز

رئيس وزراء سنغافورة : العالم لا يتحمل صراعا بين الصين وأمريكا .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

 سنغافورة 25 مارس 2023م ( وال )- حذر رئيس وزراء سنغافورة ” لي هسين لونغ ” من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين ، لا سيما مع تنامي ‏النفوذ السياسي والاقتصادي لبكين في العالم  .‏

  وقال ” لي ” في مقابلة مع محطة “سي سي تي في” الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري ، والذي قام مكتبه بطرح نصها ، اليوم السبت ( لا يمكن للعالم أن يتحمل صراعا بين الصين وبقية العالم، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة” ) .

    وأضاف ( لي ) أن الصين أكثر ازدهارا بكثير ، وتساهم في الاقتصاد العالمي بشكل كبير ، كما أن صوتها في الشؤون الدولية كبير”  .

    وتابع رئيس وزراء سنغافورة في المقابلة أعتقد أنه يتعيّن عليك اتخاذ الأمور خطوة بخطوة ، وتحقيق الاستقرار في العلاقات ثم بناء الثقة تدريجيا ، ومحاولة المضي قدما بشكل تدريجي ، لكن الأمر سيستغرق وقتا ، الأمر ليس سهلا وهناك ضغوط سياسية على الجانبين   .

  …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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