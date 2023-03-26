انتشال 19 جثة لمهاجرين أفارقة بعد غرق قاربهم قبالة تونس.

تونس 26 مارس 2023 م ( وال ) – انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 19 جّثة لمهاجرين أفارقة من بينهم طفلة تبلغ 4 سنوات، وتم إنقاذ 5 آخرين، إثر غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الحرس البحري التونسي أن القارب انطلق في رحلة غير نظامية من سواحل مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس وتعرض للغرق في عرض البحر على ُبعد حوالي 35 ميلا من ميناء المهدية.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.

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