الهند تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل 36 قمرا اصطناعيا.

سريهاريكوتا 26 مارس 2023 م ( وال ) – أطلقت وكالة الفضاء الهندية اليوم الأحد صاروخا إلى الفضاء يحمل 36 قمرا اصطناعيا.

وجرى إطلاق صاروخ مارك – 3 (إل في إم 3) من مقر الإطلاق ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا الهندية في ولاية ارترا براديش.

وقد تم إطلاق الدفعة الأولى المكونة من 36 قمرا صناعيا في 23 أكتوبر 2022 .

ووقعت وكالة الفضاء الهندية عقدًا مع “ون ويب” ومقرها المملكة المتحدة لإطلاق 72 قمراً صناعياً على مرحلتين مقابل رسوم إطلاق تزيد عن 1000 كرور روبية.

وتحاول الهند التي تمتلك خبرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر احتواء هذه السوق.

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