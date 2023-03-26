إدانات عربية وإسلامية لحرق المصحف الشريف في الدنمارك

طرابلس 26 مارس 2023 (وال)- دانت عددٍ من الدول العربية والإسلامية إحراق المصحف الشريف في الدنمارك، ووصفته بالعمل التحريضي والاستفزازي وتعديًا سافرًا يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة في شهر رمضان المبارك.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات على إقدام مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن .. مؤكدة على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

كما أدانت كلا من قطر والأردن والمغرب والكويت وتركيا حرق المصف الشريف.

واعتبرت أن حرق المصحف الشريف فعل من أفعّال الكراهية الخطيرة ومظهر للإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان .. داعية إلى ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعّال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية. (وال)

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