وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تدين حرق المصحف بالدنمارك.

طرابلس 26 مارس 20923 م ( وال ) – دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية قيام عدد من المتطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان لها (( إن هذا العمل يعتبر تعديا سافرا يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك )) .

وجددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بقيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية ، ودعت المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته والوقوف ” وقفة جادة” ضد خطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا» الممنهجة.

وحضت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام، على أساس احترام حقوق الإنسان، وتنوع الأديان، والمعتقدات.

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