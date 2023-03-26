بوتين يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

موسكو 26 مارس 2023 (وال) – أعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عن نشر أسلحة نووية “تكتيكية” على أراضي بيلاروسيا المجاورة ، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وهدد الرئيس الروسي باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب ، ردا على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية. حسب وكالة فرانس برس.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي أمس السبت ” لا شيء غير اعتيادي هنا ، الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود ، هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها “.. مضيفا اتفقنا على القيام بالأمر نفسه .. مؤكدا الحصول على موافقة “مينسك”.

وأوضح بوتين “سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم … بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية ، ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح”.

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