الخارجية الصينية تدعو لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية

بكين 27 مارس 2023 (وال)- حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، جميع الأطراف على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، والعمل معًا لنزع فتيل الصراع، وتجنب إطلاق العنان لحرب نووية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ، موقف بلادها من قرار روسيا نشر أسلحة تكتيكية في بيلاروس قائلة: “أصدر قادة الدول المالكة للأسلحة النووية، بيانا مشتركا في الـ خامس من فبراير 2022، يفيد باستحالة شن حرب نووية أو الفوز فيها، ونؤكد ضرورة تجنب اندلاع حرب نووية بين الدول المالكة لهذه الأسلحة، وتقليل المخاطر الاستراتيجية”.بحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي”.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن السبت الماضي ، أن روسيا وبيلا روسيا اتفقتا على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي رد على إعلان بريطانيا أنها ستورد ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في الأول من يوليو المقبل. (وال)

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