الدبيبة : استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

طرابلس 27 مارس 2023 م ( وال ) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة ” أن استقرار العاصمة طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأضاف ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر أن هذا الاستقرار ساهم أيضا في تقدم استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية ، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية”.

وقال ” إن الانتخابات ستُحقق حلًا سلميًا لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا “.

وختم رئيس الحكومة تغريدته بالقول “ثوابتنا واضحة … نعم لـلدولة المدنية ، لا للدولة العسكرية، نعم لـلانتخابات، لا للتمديد، نعم لـلسلام ، لا للحروب”.

وجاءت تغريدة “الدبيبة” تعليقا على اجتماع عدد من قادة الجيش الليبي من شرق البلاد وغربها في العاصمة طرابلس أمس الاحد بإشراف اللجنة العسكرية 5 + 5 ورعاية البعثة الاممية بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية ونبذ الفرقة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

…( وال ) ….