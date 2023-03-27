ليبيا نيوز

الدبيبة : استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 مارس 2023 م ( وال ) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة ” أن استقرار العاصمة طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. 

 وأضاف ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر  أن هذا الاستقرار ساهم أيضا في تقدم استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية ، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية”.

  وقال ” إن الانتخابات ستُحقق حلًا سلميًا لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا “.

   وختم رئيس الحكومة تغريدته بالقول  “ثوابتنا واضحة … نعم لـلدولة المدنية ، لا للدولة العسكرية، نعم لـلانتخابات، لا للتمديد، نعم لـلسلام ، لا للحروب”.

    وجاءت تغريدة “الدبيبة” تعليقا على اجتماع عدد من قادة الجيش الليبي من شرق البلاد وغربها في العاصمة طرابلس أمس الاحد بإشراف اللجنة العسكرية 5 + 5  ورعاية البعثة الاممية بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية ونبذ الفرقة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

 …( وال ) …. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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