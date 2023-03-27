(باثيلي) و (اللافي) يؤكدان ضرورة إعادة الثقة بين المتنافسين على السلطة لنجاح الانتخابات

طرابلس 27 مارس 2023 (وال) – بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، قدم باتيلي إحاطة للافي حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

ونتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية والخطوات المتَخذة من المجلس، لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة.

وقال اللافي في تغريدة عبر تويتر، “أكدنا خلال اللقاء ضرورة الإسراع في إحراز تقدم نحو الانتخابات”، منوها إلى التأكيد على ضرورة وجود ضمانات تمكن من استعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة، لضمان نجاح الانتخابات ومشاركة الجميع فيها. (وال _ طرابلس)

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