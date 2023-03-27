لقاء مرتقب بين وزيري خارجية ايران والسعودية في رمضان .

الرياض 27 مارس 2023 م (وال) ـــ أعلن في العاصمة السعودية اليوم الاثنين أنّ وزيري الخارجيّة السعودي والإيراني اتفقا على عقد اجتماع قبل نهاية شهر رمضان الجاري ، لتنفيذ اتّفاق مصالحة ثنائيّة تاريخيّة بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان وزيري الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان ، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، أجريا محادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما خلال أقلّ من أسبوع تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتّفاق الذي تمّ التوقيع عليه في الصين .

وكانت إيران والسعوديّة أعلنتا في العاشر من مارس الحالي أنّهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسيّة المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

ويُفترض أن يُتيح التقارب الحاصل بين إيران والسعوديّة، إعادة فتح سفارتَيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.

وتعدّ إيران والسعوديّة أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج، وهما على طرفَي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية. وقد تنطوي خطوة التقارب بينهما على تغييرات إقليميّة دبلوماسيّة كبرى.

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