باتيلي يحث مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات 

طرابلس 27 مارس 2023 (وال) – حث المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي ” اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري ” على تسمية ممثليه للجنة الفنية 6+ 6.

وقال باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر ” التقيت اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات.

وتابع المبعوث الأممي في تغريدته : ” مجددًا، أحثُ مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، ضمن إطار زمني واضح”.

وأكد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي. (وال _ طرابلس)

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