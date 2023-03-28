بنك فيرست ستيزنز يعلن شراء أصول بنك سيليكون فالي المنهار

واشنطن 27 مارس 2023 م ( وال ) أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، شراء مصرف “فيرست ستيزنز” لودائع وقروض بنك “سيليكون فالي” المنهار، ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق بعد أكبر انهيار مصرفي أمريكي منذ بنك “ليمان براذرز”.

الصفقة تتضمن شراء ما يقرب من 72 مليار دولار من أصول “سيليكون فالي” بمعدل خصم بقيمة 16.5 مليار دولار، في حين أن حوالي 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى ستبقى تحت الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل المؤسسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة المسيطرة على إس.في.بي , أ ن «فرست سيتيزنس الموجود مقره في ولاية نورث كارولينا دخل في اتفاق لشراء كل ودائع وقروض إس.في.بي، بما في ذلك أصول قيمتها 72 مليار دولار بسعر مخفض قدره 16.5 مليار دولار».

وفي ذات السياق ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن مؤسسة تأمين الودائع قامت بتحويل جميع ودائع وأصول “سيليكون فالي” إلى “بنك حماية” جديد في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة لحماية المودعين لدى المصرف المنهار.وقالت المؤسسة في بيان نشرته اليوم: “سيتم افتتاح الفروع الـ 17 السابقة لبنك سيليكون فالي كفروع لبنك فيرست ستيزنز اليوم الاثنين”.

ودعت المؤسسة عملاء سيليكون فالي إلى الاستمرار في استخدام فرعهم الحالي لحين تلقيهم إشعارًا من “فيرست ستيزنز” بأن تحويلات الأنظمة قد اكتملت للسماح بالخدمات المصرفية الكاملة في جميع مواقع الفروع الأخرى.