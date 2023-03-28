ليبيا نيوز

وزارة الداخلية تشرع في قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة.

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 مارس 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين بدء قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 – 2024.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن لجنة قبول الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة شرعت اليوم الاثنين في قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 -2024 والمحالة من مديريات أمن “تاجوراء -جنزور -الجفارة -النواحي الأربع”.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة مستمرة في استقبال باقي الطلبة الراغبين للالتحاق بالدراسة بكلية ضباط الشرطة والذين قدموا ملفاتهم لمديريات الأمن بالمناطق الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك