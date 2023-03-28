وزارة الداخلية تشرع في قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة.

طرابلس 27 مارس 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين بدء قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 – 2024.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن لجنة قبول الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة شرعت اليوم الاثنين في قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 -2024 والمحالة من مديريات أمن “تاجوراء -جنزور -الجفارة -النواحي الأربع”.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة مستمرة في استقبال باقي الطلبة الراغبين للالتحاق بالدراسة بكلية ضباط الشرطة والذين قدموا ملفاتهم لمديريات الأمن بالمناطق الأخرى.