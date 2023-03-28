تراجع الدولار مع هدوء المخاوف من أزمة مصرفية جديدة.

طوكيو 28 مارس 2023 م ( وال ) – انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم “الثلاثاء” 0.16 بالمائة إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية، مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 بالمائة أمس الاثنين.

وارتفع الين بقوة معوضا خسائر الليلة الماضية، حيث وصل تداول العملة الأمريكية إلى 130.505 ين خلال الجلسة في أحدث معاملة منخفضة 0.71 بالمائة عند 130.64، ومتخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64 بالمائة الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.0809 دولار بينما زاد الإسترليني 0.23 بالمائة إلى 1.2315 دولار.

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