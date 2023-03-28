دراسة : الصين تنفق 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي.

بكين 28 مارس 2023 م ( وال ) – أنفقت الصين 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية بين عامي 2008 و2021، بحسب تقرير أعده باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد و”إيد داتا” ومعهد “كيل” للاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 80 % من قروض الإنقاذ كانت بين عامي 2016 و2021 ومعظمها لبلدان ذات دخل متوسط بما في ذلك الأرجنتين ومنغوليا وباكستان.

وأوضح التقرير أن المبلغ زاد في السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.

وأضاف أن الصين قدمت قروضًا بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية لكن الإقراض ينحسر منذ عام 2016.

وأظهر التقرير أن الأرجنتين تصدرت القائمة إذ حصلت على قروض بلغت 111.8 مليار دولار تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار ومصر 15.6 مليار دولار. وحصلت تسع دول على أقل من مليار دولار.

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