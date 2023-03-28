بعثة تقصي الحقائق وحقوق الإنسان في ليبيا تدعو إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة لرصد الانتهاكات

طرابلس 28 مارس 2023 (وال)- دعت بعثة تقصي الحقائق وحقوق الإنسان في ليبيا، مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة لرصد الانتهاكات في ليبيا والإبلاغ عنها في سبيل دعم جهود المصالحة الوطنية ومساعدة السلطات على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

وقال رئيس البعثة محمد أوجار إن البعثة أعدت قائمة بالأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، وسيتم إيداعها لدى مفوضية حقوق الإنسان كجزء من الأدلة، موضحًا أن البعثة جمعت أكثر من 2800 عنصر من المعلومات وتنفيذ 13 مهمة ميدانية في طرابلس وبنغازي. (وال)

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