مقتل العشرات في حريق داخل مركز للمهاجرين شمالي المكسيك

مكسيكو 28 مارس 2023 (وال)- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق داخل مركز لإحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمالي المكسيك قرب الحدود الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “دياريو دي خواريز” المكسيكية عن مصادر امريكية ، إن الحريق وقع في وقت متأخر مساء الإثنين في منشأة لإحتجاز المهاجرين بمدينة ” سيوداد خواريز ” المقابلة لمدينة ” إلباسو بولاية ” تكساس الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن صورًا من مكان الحادثة أظهرت صفوفًا من الجثث ملقاة خارج المنشأة، كما شوهدت أيضًا سيارات إسعاف ورجال إطفاء في المكان، فيما باشر مكتب المدعي العام المكسيكي التحقيقات في الحادثة.

وذكر مسؤول بالمعهد الوطني المكسيكي للهجرة أن ( 39 ) شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب ( 29 ) آخرون في الحريق، ولم يشر إلى أسباب الحادثة.

وتعد مدينة سيوداد خواريز نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من المكسيك إلى الولايات المتحدة. (وال)

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