الرقابة على الاغذية ينصح بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز والمغلف.

طرابلس 28 مارس 2023 م ( وال ) – نصح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ،المستهلكين بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز والمغلف بعد التحضير من القصابين، وذلك لوجود غش تجاري أثناء تحضيره.

وقال المركز

في منشور عبر صفحته على الفيسبوك (( إن القصابين يضيفون إلى اللحم المفروم الجاهز بقايا الأحشاء، والشحوم، والصبغات المحظور استخدامها، لمنحه المظهر الطازج وكذلك تخزينه لفترات طويلة داخل الثلاجة ” الفريز ” .

كما نصح مركز الاغذية المواطنين باختيار اللحم داخل المحل ، والطلب من صاحب القصاب فرمه ، منبها أصحاب القصابين بضرورة التكرار الدوري لتنظيف آلة فرم اللحم وإزالة بقايا اللحوم العالقة داخلها.

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