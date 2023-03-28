الأرصاد الجوية : الطقس يميل اليوم الثلاثاء للاعتدال على اغلب المناطق ،مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

طرابلس 28 مارس 2023 م ( وال ) -توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية

اليوم الثلاثاء أن يميل الطقس للاعتدال على اغلب المناطق ، مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، فيما تتراوح درجات الحرارة

مابين (19-24) مْ.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

ستكون حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية نشطة أحياناً.

فيما توقع المركز أن تشهد المنطقة الممتدة من الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- سماءصافية إلى قليلة السحب. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم.

وقال المركز إن المنطقة الممتدة من الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة :-حالة السماء: صافية.الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 31)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

أما منطقة الواحات – السرير-تازربو-الكفرة توقع المركز أن تكون حالة السماء: صافيالرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ومن مساء اليوم تكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

و أشار المركز في نشرته إلى أن غروب الشمس لهذا اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 سيكون على مدينة طرابلس

على تمام الساعة (19:23)

، وشروقها ليوم غد الاربعاء الساعة (06:58).

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