ليبيا نيوز

الأرصاد الجوية : الطقس يميل اليوم الثلاثاء للاعتدال على اغلب المناطق ،مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 28 مارس 2023 م ( وال ) -توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية
 اليوم الثلاثاء أن يميل الطقس للاعتدال على اغلب المناطق ، مع تراجع في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، فيما تتراوح درجات الحرارة

 مابين   (19-24) مْ.  

 وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المنطقة الممتدة  من راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة :-
ستكون حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شرقية نشطة أحياناً.

  فيما توقع المركز أن تشهد المنطقة الممتدة من الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- سماءصافية إلى قليلة السحب. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم.

  وقال المركز  إن المنطقة الممتدة من الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة :-حالة السماء: صافية.الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 31)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

  أما منطقة الواحات – السرير-تازربو-الكفرة  توقع المركز أن تكون حالة السماء: صافيالرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ومن مساء اليوم تكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً يوم الغد.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

  و أشار المركز في نشرته  إلى أن غروب الشمس لهذا اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 سيكون على مدينة طرابلس
على تمام الساعة (19:23)
، وشروقها ليوم غد الاربعاء الساعة  (06:58).

…( وال ) … 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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