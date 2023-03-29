مصرع العشرات في حريق داخل مركز للمهاجرين شمالي المكسيك .

مكسيكو 28 مارس 2023م ( وال )- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق داخل مركز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمالي المكسيك قرب الحدود الأمريكية ، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “دياريو دي خواريز” المكسيكية عن مصادر امريكية ، أن الحريق وقع في وقت متأخر مساء الاثنين في منشأة لاحتجاز المهاجرين بمدينة ” سيوداد خواريز ” المقابلة لمدينة ” إلباسو بولاية ” تكساس الأمريكية .

وأوضحت المصادر أن صورا من مكان الحادثة أظهرت صفوفا من الجثث ملقاة خارج المنشأة ، كما شوهدت أيضا سيارات إسعاف ورجال إطفاء في المكان ، فيما باشر مكتب المدعي العام المكسيكي التحقيقات في الحادثة. .

وذكر مسؤول بالمعهد الوطني المكسيكي للهجرة أن ( 39 ) شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ( 29 ) آخرون في الحريق ، ولم يشر إلى أسباب الحادثة .

وتُعد مدينة سيوداد خواريز نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من المكسيك إلى الولايات المتحدة .

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