طرابلس 28 مارس 2023م ( وال ) – أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الثلاثاء الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية .

واوضحت الشركة في بيان لها أنه تم إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للمولد، من قبل أخصائي شركة سيمنس للطاقة الألمانية وذلك ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية.

وأضافت أنه من المتوقع الدخول بالوحدة السادسة بالمحطة على الشبكة العامة في الأيام القليلة القادمة دعماً للشبكة واستقرارها.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار سعي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات وتذليل كافة الصعاب لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج للدخول بها على الشبكة قبل الذروة الصيفية.

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