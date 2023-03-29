وفد من مجلس النواب والخارجية الروسية يبحثان العلاقات بين البلدين

طرابلس 29 مارس 2023 (وال)- شدد مجلس النواب والخارجية الروسية على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الهادي الصغير بمقر وزارة الخارجية الروسية مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، تركز اللقاء حول تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

وذكر مجلس النواب عبر صفحته على فيسبوك أن اللقاء تناول أيضًا بشكل منفصل عددًا من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.

يُشار إلى أن وفد مجلس النواب الذي يزور روسيا حاليًا برئاسه الصغير، يضم في عضويته كل من النائب جلال الشويهدي، والصديق مفتاح حمودة، وعبد الناصر بشير بن نافع.

وحضر اللقاء من الجانب الروسي؛ مبعوث الرئيس الروسي لليبيا و السفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. (وال)

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